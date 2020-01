Suma uriasa cheltuita de cluburi pentru transferurile jucatorilor, facuta publica de FIFA

Ziare.

com

FIFA tocmai a publicat noua editie a rapoartelor Global Transfer Market (GTM), sub forma a doua documente distincte, unul referitor la fotbalul masculin, celalalt la fotbalul feminin. Cele doua rapoarte contin date detaliate despre transferurile internationale efectuate in 2019 la scara mondiale de cluburile de fotbal profesioniste.Dupa cum s-a mentionat, o suma record de 7,35 miliarde de dolari a fost cheltuita anul trecut pe transferuri, cu 5,8% mai mult ca in 2018.Au fost inregistrate 18.042 transferuri internationale, un nou record implicand 15.463 jucatori , proveniti din 178 de tari. Alt element important, 80% din indemnizatiile de transfer sunt legate de numai 100 de cluburi Portugalia afiseaza bilantul net pozitiv cel mai important (384 milioane dolari), iar Anglia inregistreaza bilantul net negativ cel mai ridicat (549,9 milioane de dolari).Mai mult de un sfert din transferurile fotbalistilor sub 18 ani includ o prima in cazul vanzarii jucatorului.In fotbalul feminin nu sunt decat tendinte de crestere, legate mai ales de numarul transferurilor internationale (+19,7%), numarul de cluburi implicate (+24,5%) si valoarea indemnizatiilor de transfer (+16,3%).Un transfer din cinci vizeaza o jucatoare din Statele Unite, de departe tara reprezentata cel mai mult pe piata transferurilor.Durata medie a contractelor a crescut de la 10,5 luni in 2018 la 12,1 luni in 2019 (+16%).