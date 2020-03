Suma uriasa cu care vor fi ajutate cluburile din Spania afectate de coronavirus

Ziare.

com

"Noi am lucrat in vederea alocarii sumei de 500 de milioane de euro pentru cluburile din primele doua divizii. Cei care au nevoie acum de 15-20 milioane de euro, vor putea avea acesti bani si sa-i restituie in cinci sau sase ani", a declarat Rubiales, ce a anuntat si alte masuri menite a lupta impotriva pandemiei."Intindem mana fotbalului profesionist. Am discutat cu entitatile financiare. Daca La Liga doreste, vom cauta solutii. Este momentul sa ne unim fortele. (...) Fiindca daca sezonul nu se termina inainte de 30 iunie, ceea ce este de acum mai mult decat probabil, unele cluburi nu vor primi 100% din veniturile din drepturile TV ce le erau destinate", a spus Rubiales.In afara acestor masuri pentru gruparile profesioniste, din primele doua divizii, RFEF a anuntat si unele destinate cluburilor amatoare sau semi-profesioniste.Masurile au fost adoptate in momentul in care unele cluburi din Spania, precum Cartagena (divizia a treia) se gandesc la trimiterea angajatilor in somaj tehnic, pentru a face fata efectelor crizei sanitare si absentei veniturilor.Rubiales a repetat ca federatia doreste ca sezonul sa poata fi "dus pana la capat", dar ea "nu stabileste pentru moment o data pentru reluarea" competitiei.RFEF doreste de asemenea ca finala Cupei Spaniei, prevazuta initial pe 18 aprilie la Sevilla, apoi amanata, sa se dispute "in fata publicului".De asemenea, hotelul federatiei, de la Las Rozas, care gazduieste echipele nationale, este pus la dispozitia autoritatilor, a indicat Rubiales.