Suspendare drastica pentru un fotbalist de la Manchester City

Ziare.

com

Jesus, autorul unui gol in victoria cu 3-1 obtinuta de Selecao contra Peru, a fost eliminat pentru cumul de cartonase galbene in minutul 70 al partidei de pe Maracana. Inainte de a parasi terenul, el a intrat intr-o disputa verbala cu arbitrul, apoi a lovit nervos cu piciorul intr-o sticla cu apa si a impins monitorul pe care asistentul video urmarea desfasurarea meciului.''Gabriel Jesus este suspendat de la meciurile amicale sau oficiale ale nationalei Braziliei pe o perioada de doua luni. El va trebui sa achite si o amenda de 30.000 dolari'', se arata intr-un comunicat al CONMEBOL. Fotbalistul are la dispozitie sapte zile pentru a face apel.Daca sanctiunea va fi mentinuta, jucatorul lui Manchester City va rata amicalele cu Columbia si Peru din septembrie.Asa cum se stie si capitanul selectionatei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi , a fost suspendat trei luni de la echipa nationala si amendat cu 50.000 dolari pentru criticile formulate impotriva presedintelui CONMEBOL, pe care l-a acuzat de coruptie, in timpul desfasurarii Copa America.