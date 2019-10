Talpan, replica dura pentru un fost international roman: "Cititi macar Constitutia"

Ziare.

Omul care a recuperat brandul Steaua de la echipa lui Gigi Becali a reactionat dupa ce Petre Marin, component al echipei FCSB ce a jucat semifinala Cupei UEFA in 2006, a declarat ca nu este interesat de hotararile judecatoresti."In primul rand, hotararile judecatoresti nu sunt, stimate domn. Sincer, mi-ar placea sa fiu judecator, nu ar scapa niciun hot din mana mea. Hotararile judecatoresti sunt pronuntate de instante si sunt obligatorii intre parti, dar sunt opozabile oricarei terte persoane atat timp cat aceasta din urma nu face, in conditiile legii, dovada contrara.Asa ca ar trebui sa te intereseze, domnule, hotararile obligatorii pronuntate de catre instante inclusiv cea suprema privitor la Steaua Bucuresti. Toti suntem egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. Pana una-alta, puneti mana si cititi macar Constitutia Romaniei, ca sa stiti care sunt drepturile si indatoririle dumneavoastra ca cetatean. Nu a aparut nicio alta echipa", a spus Talpan pentru gsp.ro.Declaratia care l-a facut pe Talpan sa reactioneze este una in care Marin sustinea ca FCSB este Steaua indiferent de deciziile instantelor."Echipa lui Gigi Becali este Steaua adevarata. Nu ma intereseaza nicio hotarare judecatoareasca de la Talpan", a spus Petre Marin.