Tamas nu a scapat de probleme in Israel: "Am stat o saptamana in puscarie"

Dupa cum singur a marturisit, fundasul a fost prins baut la volan pentru a doua oara si s-a ales cu un nou dosar."M-au prins inca o data, bausem o bere", a spus Tamas pentru ProTV, termenul acestui proces fiind stabilit pentru luna martie.Este al doilea proces pe care Tamas il va avea pentru condus sub influenta alcoolului in Israel, la precedentul el petrecand o saptamana in inchisoare."Am stat o saptamana in puscarie, nu in arest, asa cum s-a spus. Am stat cu cei mai rai", a mai spus acesta.Gabi Tamas a fost arestat de politistii israelieni in luna martie, dupa ce a fost prins conducand cu viteza in stare de ebrietate.Fotbalistul a petrecut cateva zile in arest, fiind ulterior trimis in arest la domiciliu si condamnat la munca in folosul comunitatii.M.D.