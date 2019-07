Tamas si-a prelungit contractul in Israel

Ziare.

com

Patronul echipei, omul de afaceri Yoav Katz, a venit din Statele Unite pentru a discuta personal cu Tamas ultimele detalii ale acordului."La finalul unei intalniri cu patronul Yoav Katz, antrenorul Haim Silvas si Gabriel Tamas au convenit ca jucatorul sa ramana la Hapoel Haifa si fotbalistul a semnat un contract penntru urmatorul sezon", se arata intr-un mesaj transmis de clubul din Israel.In sezonul trecut Tamas a provocat probleme mari dupa ce a fost arestat de politistii israelieni pentru ca a condus masina beat.Dupa mai bine de o saptamana in spatele gratiilor, jucatorul a fost eliberat in arest la domiciliu si, ulterior, condamnat la munca in folosul comunitatii.La vremea respectiva, Katz anunta ca urmatorul contract al lui Tamas va avea clauze clare in ceea ce priveste actele de indisciplina.M.D.