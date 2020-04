Tara care nu a raportat niciun caz de COVID-19 anunta reinceperea meciurilor de fotbal

Ziare.

Astfel, prima liga de fotbal din Turkmeninstan se va relua cu data de 19 aprilie.In plus, accesul fanilor va fi permis in tribune.In prima liga din Turkmenistan regasim opt cluburi , care si-au oprit activitatea pe 24 martie de teama pandemiei.Totusi, cum tara nu a raporta niciun caz, oficialii au decis sa reinceapa campionatul.In lume se mai joaca fotbal in Belarus, Nicragua, Burundi si Tadjikistan.C.S.