Tenismenele romane fac spectacol la Bucharest Open

Cristian si Ruse s-au impus in fata perechii cap de serie numarul 3 intr-o ora si 23 de minute.In semifinale, ele vor intalni cealalta pereche romana ramasa in proba de dublu formata din Irina Camelia Begu si Raluca Olaru, favorita numarul 1 a turneului.Prin calificarea in semifinalele probei de dublu, perechea Jaqueline Cristian/Elena-Gabriela Ruse si-a asigurat 3.435 dolari si 110 WTA, in timp ce cuplul Andreea Mitu si Lara Arruabarrena va primi 1.820 de dolari si 60 WTA.