Topul celor mai bine platiti jucatori din lume

In dosarul sau special "Salariile starurilor", care va aparea marti, France Football calculeaza veniturile vedetelor acestui sport, in functie de salariul brut si de sumele asteptate din publicitate in sezonul 2019-2020, la care se adauga primele si bonusurile din stagiunea precedenta.Potrivit acestei metodologii, Messi ar urma sa incaseze 131 de milioane de euro, unul mai mult decat anul trecut pentru atacantul echipei FC Barcelona. La Juventus, Ronaldo ar incasa 118 milioane de euro (+5). Neymar completeaza podiumul, cu 95 milioane de euro (+4,5) la PSG.Prin comparatie, campionul mondial francez Antoine Griezmann (FC Barcelona) vine pe locul cinci, cu 38,5 milioane de euro.Din 2013, Messi, Cristiano Ronaldo si Neymar sunt singurii care au urcat pe podium, fiind la mare distanta de ceilalti jucatori, noteaza France Football.La antrenori, Diego Simeone (Atletico Madrid) se afla pe primul loc, cu 40,5 milioane de euro, potrivit aceleiasi metode de calcul. Simeone este urmat de Antonio Conte (Inter Milano), cu 30 milioane de euro, si Pep Guardiola (Manchester City), cu 27 de milioane.