Topul celor mai buni jucatori din ultimii 25 de ani

Ziare.

com

Publicatia britanica subliniaza ca Messi este "un pretendent la fel de bun si pentru coroana rezervata celui mai bun fotbalist din toate timpurile, avand un amestec de stralucire si consistenta de un nivel ce poate fi rar vazut". "Messi nu este doar un creator de ocazii si nu este doar un pasator de clasa mondiala si un dribler, Messi este toate acestea si multe altele", adauga FourFourTwo in comentariul rezervat starului sud-american.Messi este urmat in clasamentul revistei britanice de marele sau rival portughez Cristiano Ronaldo (Juventus Torino), in timp ce pozitia a treia este ocupata de fostul capitan al selectionatei Frantei, Zinedine Zidane, actualul antrenor al lui Real Madrid.Cei trei sunt urmati de brazilienii Ronaldo Nazario de Lima si Ronalidnho, francezul Thierry Henry, spaniolii Xavi Hernandez si Anders Iniesta, italienii Paolo Maldini si Roberto Baggio, brazilianul Rivaldo, italianul Fabio Cannavaro, galezul Ryan Giggs, brazilianul Ricardo Kaka, englezul Wayne Rooney, portughezul Luis Figo, argentinianul Gabriel Batistuta, francezul Eric Cantona si croatul Luka Modric.Ultimele locuri sunt ocupate de spaniolii Sergi Busquets si Raul Gonzalez, englezul Paul Scholes, brazilianul Romario, spaniolul Sergio Ramos si italianul Gianluigi Buffon, singurul portar prezent in acest top 25.De mentionat ca Brazilia si Spania au cei mai multi reprezentati in acest clasament (cate 5), urmate de Italia (4) si Franta (3).