Toti jucatorii unei echipe din play-off-ul Ligii 1, bagati in somaj tehnic

"Trecem printr-o situatie speciala pe care nu si-a dorit-o nimeni, dar trebuie sa fim solidari si increzatori ca vom trece toti peste ea. Noi am platit salariile pe lunile ianuarie si februarie integral. Am platit toate contributiile la stat si avem certificat fiscal zero, deci noi nu avem acum nicio problema. Dar nu putem sa ne facem un plan financiar pentru aceasta perioada grea care nu stim cat va dura. Si atunci ne-am luat o masura de precautie si am cerut administratorului judiciar sa avizeze planul de intrare in somaj tehnic, incepand cu mine. Avem 27 de jucatori in lot la echipa mare si 38 de angajati. Deci noi am fost de buna credinta, am platit salariile la zi, dar nu stim incotro sa o apucam. Asa ca am zis sa fim toti solidari in aceasta perioada, atat cat dureaza, o luna, doua... Azi depunem la ITM cererea prin care tot personalul intra in somaj tehnic conform ordonantei Guvernului", a spus Marginean."Am luat aceasta decizie dupa o analiza profunda a tot ceea ce inseamna partea financiara, administrativa si sportiva, avand in vedere ca suntem organizati ca societate non-profit si ca la Judecatoria Sibiu s-a depus cererea de iesire din insolventa cu plata anticipata in urma cu 11 luni. In 25 martie trebuia sa se pronunte tribunalul privind iesirea din reorganizare, mai ales ca nu mai aparuse nicio contestatie. Dar, din pacate, a aparut aceasta stare de urgenta si s-au suspendat toate procesele. Iar in aceste conditii, din punct de vedere financiar au aparut multe probleme pe care nu le putem controla la acest moment. Respectiv nu stim daca se va relua campionatul si daca se vor mai disputa meciurile ramase. Daca nu se joaca, asta ar insemna o pierdere pentru club de 270.000 de euro. De asemenea, nu am reusit la acest moment sa ne creionam pentru sezonul urmator un buget din sponsorizari, contracte publicitare... toate erau in derulare si se incheiau, iar acum trebuia sa discutam pentru sezonul urmator. Speram sa disputam meciurile ramase si apoi clubul va achita din tot ce produce bonusurile financiare si contractele fiecarui jucator", a adaugat presedintele.Acesta e explicat ca incearca sa rezolve problemele jucatorilor straini care au ramas in Romania in aceasta perioada. "Sunt 4 jucatori straini care locuiesc la hotelul clubului, Batista (n.r. - Ricardo Cecilia Batista), Nielsen (n.r. - Thomas Juel Nielsen), Diakota (n.r. - Michael Diakota) si Chamed (n.r. - Nasser Chamed). Noi le-am propus sa ii mutam in oras in doua apartamente pe care le plateste clubul pentru ca e greu sa fie izolati la hotel. Incercam sa ii ajutam cu tot ce putem. Mai avem si problema lui Lukas Droppa a carui sotie este in Cehia si urmeaza sa nasca. Noi incercam sa ajutam pe toata lumea in aceasta perioada", a mentionat el.Competitiile fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, au fost suspendate printr-o decizie a Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta. Aceasta a fost decretata la 16 martie de presedintele Klaus Iohannis pentru o perioada de 30 de zile ca urmare a pandemiei de coronavirus.Statul va asigura sportivilor a caror activitate este afectata de criza pandemiei COVID-19 un venit minim de 75% din salariul aferent contractului individual de munca sau contractului de activitate sportiva, plafonat la nivelul a 75% din castigul salarial mediu brut pe economie, conform ordonantei Guvernului.