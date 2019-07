Tragedie in lumea fotbalului: Florijana Ismaili s-a inecat in lacul Como

Ziare.

Corpul sportivei de 24 de ani a fost gasit la peste 200 m adancime gratie unui robot submarin pilotat de la suprafata."Suntem socati si profund afectati", a reactionat, marti, clubul Young Boys intr-un comunicat."BSC Young Boys transmite familiei, apropiatilor si prietenilor Florijanei Ismaili sincere condoleante si le doreste mult curaj in aceste momente dificile. Vom pastra mereu in inimile noastre amintirea sa", se arata in comunicat.Sambata dupa-amiaza, "ea a sarit in apa, dar niciodata nu a revenit la suprafata", a precizat clubul din Berna, aflat "in legatura stransa cu membrii familiei".Internationala elvetiana din 2014, Ismaili a disputat 33 de meciuri si a inscris trei goluri pentru echipa nationala.