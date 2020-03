Ziare.

Jucatorul care a facut istorie in tricoul lui Cardiff City, pentru care a jucat timp de 10 ani, a murit dupa ce pe 7 martie s-a lovit la cap in urma unei cazaturi, scrie The Sun A fost transportat in stare critica la spital, insa medicii nu i-au mai putut salva viata.Peter Whittingham a disputat 413 meciuri in tricoul lui Cardiff, reusind 85 de goluri.A mai evoluat pentru Aston Villa, Burnley, Derby County si Blackburn Rovers.A disputat 17 meciuri si a marcat 3 goluri pentru nationala de tineret a Angliei.I.G.