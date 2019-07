Tucudean n-a scapat de probleme: Atacantul are nevoie de inca o operatie la inima!

Ziare.

Atacantul nu a facut deplasarea in Kazahstan alaturi de lotul celor de la CFR Cluj, pentru meciul cu Astana din Champions League, ci a mers intr-o clinica din Viena.El va fi supus interventiei chirurgicale dupa care ar trebui sa depaseasca afectiunea cardiaca ce i-a dat batai de cap in ultima jumatate de an."E o operatie minim-invaziva. Cumva, era programata. Din ce stiu eu, doctorul care i-a facut acea prima interventie i-a spus ca e posibil sa fie nevoie si de o a doua. Eu am speranta, am vorbit si cu el, ca se va intoarce de acolo si se va termina cu toata chestia asta", a dezvaluit Andrei Vochin, consilierul presedintelui FRF, pentru Telekom Sport Ablatie este afectiunea de care sufera Tucudean, una comuna dupa cum a dezvaluit chiar jucatorul si care poate fi tratata.CFR Cluj va juca marti dupa-amiaza in preliminariile Champions League in fata celor de la FC Astana.M.D.