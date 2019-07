Tudor Baluta, laudat de englezi la debutul sau pentru Brighton

Ziare.

Tanarul Baluta, 20 de ani, a debutat la Brighton in amicalul castigat vineri seara cu 1-0 in fata celor de la Crawley Town, echipa din liga a 4-a engleza.Mijlocasul a avut evolutii excelente pentru Romania la Campionatul European de tineret, iar dupa o vacanta de doua saptamani, acesta s-a prezentat la pregatirile pentru startul Premier League, acolo unde spera ca va juca titular meci de meci.Vineri, Tudor a inceput ca titular jocul cu Crawley Town, echipa din liga a 4-a engleza, meci desfasurat pe arena echipei din liga inferioara, cu peste 3900 de fani in tribuna.Baluta a jucat ca mijlocas defensiv si a fost aproape sa si marcheze in minutul 35, voleul sau fiind respins de portarul gazda: "Prima mare ocazie a venit de la Baluta, care s-a descurcat excelent in careul lui Crawley. Gasit bine de Ahannach in suprafata de pedeapsa, a fost aproape de a deschide scorul, dar sutul sau pe jos a fost respins de Glenn Morris", se arata in cronica de pe site-ul oficial al clubului.Romanul a evoluat tot meciul, meci castigat cu 1-0 de Brighton, singurul gol fiind marcat de Taylor Richards, in minutul 84, dintr-o lovitura de pedeapsa.Baluta mai are un coleg roman la Brighton, e vorba de Florin Andone , fostul atacant de la Deportivo La Coruna sau Cordoba.D.A.