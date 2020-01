Tudor Baluta schimba echipa

Ziare.

Mijlocasul roman a fost imprumutat de Brighton pana la sfarsitul sezonului in Olanda, la ADO Den Haag."Baluta e cea de-a cincea achizitie din acest an a celor de la ADO, dupa Sam Stubbs, George Thomas, Laurens De Bock si Mick van Buren", scrie site-ul olandez VI "E un mijlocas defensiv vazut ca un mare talent si are o cota in jurul a cinci milioane de euro", mai noteaza sursa in cauza.Tudor Baluta (20 de ani) a ajuns la Brighton in vara anului trecut, fiind transferat cu 3 milioane de euro de la Viitorul.Baluta n-a jucat, insa, niciun meci in Premier League, fiind folosit doar in Cupa Angliei si Cupa Ligii.ADO Den Haag se afla pe penultimul loc in clasamentul primei ligi de fotbal din Olanda, cu doar 13 puncte stranse in 18 etape.I.G.