Ucraina a devenit campioana mondiala la tineret dupa un parcurs miraculos, care a inceput cu o gafa a lui...Morutan

Tara de la nord de Romania a castigat aceasta finala disputata la Lodz in Polonia, scor 3-1, dupa goluri marcate de Supriaga, o dubla in minutele 34 si 53 si Tsitaishvili in minutul 89.Coreenii au fost cei care au deschis scorul prin Kangin in minutul 5, din penalti.Interesant este insa parcursul acestei nationale a Ucrainei pana la acest titlu mondial miraculos. Pentru ca el a inceput intr-o seara de primavara ploioasa la Ploiesti, cand, pe atunci, jucatorii Under 19 ai tarii vecine invingeau Romania in preliminariile pentru Europene.Ca o aducere aminte mai exacta, in martie 2018, echipa Under 19 din Ucraina, din care la acest Mondial Under 20 au facut parte multi jucatori care activau si atunci, e vorba de cel putin 6 titulari, a fost la un pas sa nu prinda Europenele. Romania avea nevoie de un singur punct acasa cu Ucraina pentru a se califica ea la turneul final. In minutul 77, Olimpiu Morutan de la FCSB avea sa deschida scorul, dar acesta si-a dat tricoul jos in euforia marcarii acestui gol si a primit al doilea cartonas galben, fiind eliminat.Totul s-a intors ca intr-un film prost din acel moment, iar Ucraina a invins dramatic cu 2-1, mergand ea la Euro, acolo unde a prins semifinalele, lucru care i-a permis calificarea si la Mondialele de acum.La editia de CM din Polonia, Ucraina a terminat turneul final fara infrangere, terminand grupa D pe primul loc, a trecut apoi de Panama in optimi cu 4-1, a invins apoi Columbia in sferturi cu 1-0, pentru ca in careul de asi sa invinga marea Italie tot cu 1-0.Formatia Ucrainei a castigat in premiera titlul mondial la categoria Under 20, pe banca fiind acelasi om si de anul trecut de la Under 19, Oleksandr Petrakov.A fost pentru prima data cand o tara din Asia a patruns in finala unui Campionat Mondial de tineret.Finala mica a fost castigata de Ecuador, scor 1-0 cu Italia.