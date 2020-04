UEFA a anuntat cum l-a pedepsit pe fotbalistul care a atacat un politist in timpul unui meci

Ziare.

Santos a fost inculpat de politie dupa ce a imbrancit un agent, in timp ce sarbatorea golul marcat de colegul sau Pep Biel, in minutul 85 al jocului castigat cu 3-1 in fata scotienilor, pe 27 februarie, in mansa secunda a saisprezecimilor de finala ale Europa League.Politistul incerca sa-l opreasca pe Santos se apropie prea mult de suporterii aflati in tribunele de pe Celtic Park. In incidentul respectiv a fost implicat si un membru al staff-ului clubului danez, pus la randul sau sub acuzare.FC Copenhaga, care s-a impus cu scorul general de 4-2 in fata lui Celtic Glasgow, a fost invinsa la limita, cu 1-0, de turcii de la Istanbul Basaksehir, luna trecuta, in prima mansa a optimilor de finala ale celei de-a doua competitii europene, inainte ca aceasta sa fie oprita din cauza pandemiei de coronavirus.