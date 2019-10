UEFA a pedepsit Bulgaria pentru incidentele de la meciul cu Anglia

Ziare.

UEFA a sanctionat nationala vecina cu disputarea a doua meciuri cu portile inchise!In plus, Federatia Bulgara de Fotbal a fost amendata de forul european cu 75.000 de euro.Meciul dintre Bulgaria si Anglia, incheiat cu scorul de 0-6, a fost intrerupt de doua ori din cauza scandarilor rasiste ale fanilor gazdelor.In consecinta, Bulgaria va disputa fara spectatori meciul cu Cehia, din preliminariile pentru EURO 2020. De asemenea, bulgarii nu vor avea sustinerea fanilor la primul meci de acasa din Liga Natiunilor.Bulgaria ocupa ultimul loc in Grupa A din cadrul preliminariilor pentru EURO 2020, cu doar 3 puncte stranse in 7 etape!I.G.