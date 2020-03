UEFA, despre posibilitatea de a anula EURO 2020

Ziare.

Vanzarile de bilete, stadioanele, transportul, securitatea, vizele: cu ceva mai mult de trei luni inaintea meciului de deschidere, Italia - Turcia, programat pe 12 iunie la Roma, totul pare in ordine. Umbra noului coronavirus, epidemie venita din China si care a ajuns acum si in Europa, a facut insa sa apara incertitudinea.Subiectul a ajuns pe ordinea de zi a comitetului executiv al UEFA, luni la Amsterdam, dar instanta fotbalului european a dorit sa ofere asigurari."UEFA este in contact cu autoritatile internationale si locale competente in legatura cu coronavirusul si cu evolutia sa. Deocamdata, nu este nevoie de niciun fel de schimbare in calendarul prevazut", a asigurat organizatia al carei presedinte este Aleksander Ceferin.Epidemia cu noul coronavirus a depasit luni bilantul de 3.000 de morti, 34 de decese fiind consemnate in Italia, cea mai afectata tara din Europa.In Italia, calendarul competitional a fost bulversat. Inter Milano a jucat cu portile inchise meciul din Europa League cu Ludogoret, pe 27 februarie, iar zece meciuri din Serie A au fost amanate.In aceste conditii, suporterii au inceput sa se intrebe daca turneul continental va mai avea loc, cel putin asa cum era prevazut.Fanii celor 20 de echipe deja calificate - alte patru vor fi cunoscute dupa barajele de la sfarsitul lui martie - continua insa sa se organizeze pentru marele eveniment al verii.UEFA a subliniat ca toate stadioanele de la turneul final vor fi "operationale". Printre ele va fi Puskas Arena din Budapesta, singura arena construita pentru acest eveniment, inaugurat in noiembrie. "Infrastructura de transport necesara va fi de asemenea functionala cu mult inainte de inceputul turneului", a subliniat UEFA.In Romania, unde a fost promisa modernizarea a patru stadioane din Bucuresti destinate antrenamentelor, indoieli au fost exprimate in ultimele luni de insusi premierul Ludovic Orban . "Practic, se poate spune ca timp de patru ani nu s-a facut aproape nimic", a afirmat in noiembrie Ludovic Orban.Un lucru este sigur, acest turneu disputat in cele patru colturi ale Europei nu a facut sa scada entuziasmul suporterilor, potrivit cifrelor prezentate de UEFA.Forul de la Nyon a asigurat ca a solicitat peste 28 de milioane de bilete, dublu fata de EURO 2016 , organizat in Franta. 3 milioane de bilete au fost vandute pana acum. Dupa barajele de pe 31 martie, vor fi disponibile alte tichete pentru fanii ultimelor echipe calificate.In ce priveste deplasarile in Rusia si Azerbaidjan, UEFA a afirmat ca demersurile vor fi facile si rapide.La fel ca pentru Mondialul 2018 din Rusia, va exista dispozitivul Fan ID. "Aceasta inseamna ca suporterii care au un bilet valabil pentru meciurile de la Sankt Petersburg, si care au cerut online Fan ID, vor putea intra in Rusia fara viza" intre 30 mai si 3 iulie.Cei care vor sa mearga la Baku trebuie sa ceara viza electronica. "Serviciul este rapid si vizele pot fi cerute si primite in doar cateva zile", a promis UEFA.Se pune intrebarea daca sarbatoarea fotbalului european va fi totala sau criza coronavirusului va fi un invitat de ultima clipa. Raspunsul va veni in zilele si saptamanile urmatoare, scrie AFP.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala. Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala.