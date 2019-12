UEFA este pe cale sa ia o decizie radicala in ce priveste sistemul VAR

Ziare.

Incepand cu sezonul 2020-2021, UEFA ar dori sa introduca modificari in ceea ce priveste aplicarea acestui sistem de arbitraj VIDEO. Schimbarile ar urma sa fie legate de interpretarea fazelor, fara sa se abata insa de la principiile fundamentale ale VAR-ului, dupa cum informeaza cotidianul The Independent Cea mai importanta schimbare s-ar lega de regula offside-ului si in special de locul in care este sanctionat offside-ul. Dupa cum chiar Ceferin spunea in materialul de mai sus, slovenul crede ca modul in care este trasata linia offsideului este foarte subiectiv in acest moment.UEFA doreste sa redea o imagine mai ampla in momentul deciziei de a acorda sau nu offside.Iar a doua modificare se leaga de pozitia portarilor in timpul executarii loviturilor de la 11 metri, unde in prezent goalkeeperii sunt obligati sa aiba cel putin un picior pe linia portii.Sistemul VAR este folosit in prezent in toate campionatele mari ale lumii, cum ar fi Franta, Germania, Italia, Spania sau Anglia. In Romania, el va fi utilizat incepand cu sezonul urmator.D.A.