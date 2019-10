UEFA ia masuri dupa incidentele grave de la meciul Bulgaria - Anglia

Ziare.

com

Comisia de disciplina considera ca fanii bulgari au avut ''un comportament rasist'', recurgand la salutul nazist si imitand sunetele de maimuta ori de cate ori jucatorii de culoare ai Angliei atingeau balonul.Marti, presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a declarat ca instanta fotbalistica europeana va face tot ce este posibil pentru a elimina manifestarile rasiste de la meciuri , precizand ca sanctiunile pe care le dicteaza in urma unor astfel de situatii sunt printre cele mai severe.Declaratia sa fost facuta dupa ce oficialii de la Londra au cerut o pozitie ferma impotriva unor asemenea atitudini in contextul scandarilor jignitoare la adresa jucatorilor din nationala Angliei.''UEFA este hotarata sa faca tot posibilul pentru a elimina aceasta boala din fotbal. Comisia de disciplina a dictat si zece meciuri suspendare pentru fotbalisti care au fost vinovati de insulte rasiste, cea mai severa sanctiune din fotbal. Dar UEFA singura nu poate lupta, avem nevoie si de sprijin din partea guvernelor'', a aratat Ceferin.El s-a referit astfel la sanctiunile dictate in luna august 2019 impotriva portarului ucrainean al echipei letone FK Ventspils la un meci din Europa League contra maltezilor de la Gzira United FC si la o alta, din 2014, impotriva unui jucator belgian de futsal, Omar Rahou, care a recurs de asemenea la un gest controversat, salutul "quenelle", inventat de umoristul francez Dieudonne (un brat intins in jos, iar celalalt incrucisat peste piept), considerat de numeroase voci ca un gest antisemit, la un meci contra Romaniei la EURO 2014 la futsal.