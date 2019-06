Ultimele rezultate de la Cupa Africii. Nigeria invinge greu o debutanta, Madagascar face primul sau punct din istorie la turneul final

80' | Nigeria score a world class goal. Ighalo with the finish but what an assist by @Aina2Ola!



🇳🇬 NGA 1-0 BDI 🇧🇮



pic.twitter.com/tYyN8QF6GV- AFCON 2019 (@AFCON2019_en) June 22, 2019

Ziare.

com

In meciul de deschidere, Egipt a castigat la limita partida cu Zimbabwe, scor 1-0, gol Trezeguet in minutul 41. Marea vedeta a "faraonilor" este Mohammed Salah, capitanul si decarul formatiei, proaspat castigator cu Liverpool a UEFA Champions League.Mai departe, in partidele de sambata, in a doua partida din grupa A, dupa cea de mai sus, Uganda a dispus de RD Congo cu 2-0, Kaddu si Okwi marcand golurile victoriosilor.S-au disputat si primele doua jocuri din grupa B, cu Nigeria, campioana Africii in 2013, castigand greu in fata debutantei Burundi, 1-0, gol marcat de Ighalo in minutul 77 dupa o pasa geniala a lui Aina:In fine, debutanta Madagascar a scos un punct nesperat cu Guineea, scor 2-2, Kaba si Kamano, ultimul din penalti marcand pentru Guineea, in timp ce pentru micuta echipa insulara au punctat Anicet si Andria.Duminica mai sunt programate alte 3 partide, Maroc - Namibia, Senegal - Tanzania si Algeria - Kenya.Competitia din Egipt nu este televizata in Romania.