Un antrenor cunoscut face o declaratie socanta: As fi vrut sa am coronavirus!

Testat negativ la coronavirus, antrenorul olandez a spus ca ar fi preferat sa fie infectat cu virusul care a blocat intreaga lume in ultimele saptamani."Am facut testul pentru ca mai multi membrii ai staff-ului meu nu s-au simtit bine in ultima perioada. Rezultatul testului meu a fost negativ", a dezvaluit De Boer pentru publicatia olandeza AD."Pe de o parte sunt fericit, insa pe alta parte, stiind cum au fost acele simptome, as fi vrut sa fiu pozitiv la coronavirus! Asa acum as fi fost imun", a mai spus acesta.Frank de Boer o pregateste in prezent pe Atlanta United din Major League Soccer (SUA).In trecut, Frank De Boer (49 de ani) le-a mai antrenat pe Ajax, Inter si Crystal Palace.Ca jucator, Frank De Boer a fost unul dintre cei mai apreciati fundasi centrali din istorie, jucand pentru Ajax, Barcelona, Galatasaray, Rangers, Al-Rayyan si Al-Shamal.In nationala Olandei a strans nu mai putin de 112 selectii si a marcat 13 goluri.I.G.