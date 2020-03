Un antrenor legendar a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus

Bugun yapilan test sonuclarina gore Corona Virus sonucum pozitif cikmistir. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kisa zamanda haberlesmek uzere.. - Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

Anuntul a fost facut chiar de legendarul antrenor turc, aflat la carma celor de la Galatasaray."Conform rezultatului pe care l-am primit astazi, am fost testat pozitiv cu coronavirus. Nu va faceti griji. Vom comunica din nou cat de curand..", a scris Fatih Terim pe pagina sa de Twitter.Campionatul in Turcia s-a intrerupt abia saptamana trecuta, ceea ce inseamna ca Fatih Terim a intrat in contact cu toti jucatorii de la Galatasaray, inclusiv cu atacantul roman Florin Andone.Fatih Terim (66 de ani) o antreneaza pe Galatasaray din 2017.In cariera sa, cel supranumit Imparatul a pregatit in mai multe randuri nationala Turciei si a fost pe banca celor de Fiorentina si AC Milan.Sub comanda sa, Galatasaray, cu Gica Hagi si Gica Popescu in componenta, a castigat Cupa UEFA in 2000.I.G.