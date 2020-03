Un antrenor renumit a fost rapus de COVID-19

Toda la familia herculana esta de luto por el fallecimiento de Benito Joanet, exentrenador del Hercules CF durante tres temporadas. Queremos enviar nuestras mas sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este dia tan triste. Descanse en Paz. pic.twitter.com/azEPNl7jge - Hercules CF Oficial (@cfhercules) March 22, 2020

Benito Joanet a murit la 84 de ani, la cateva zile dupa ce a contractat virusul, anunta presa iberica.Antrenorul a suferit un infarct in urma cu doua saptamani, iar contractarea virusului i-a fost fatala, potrivit cotidianului Informacion de Alicante, citat de AS In cariera sa, Benito Joanet le-a pregatit, printre altele, pe Deportivo La Coruna, Mallorca si Espanyol.In ultima perioada a vietii, Benito Joanet a ocupat diverse functii la Hercules Alicante.I.G.