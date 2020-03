Un antrenor renumit, diagnosticat pozitiv cu coronavirus

Ziare.

Tehnicianul lui Flamengo asteapta acum cel de-al doilea test pentru a fi sigur de rezultat.Jucatorii si staff-ul tehnic ai gruparii braziliene se aflau deja in carantina dupa ce vicepresedintele Gomes de Mattos a contractat virusul."Fii puternic, mister", a scris atacantul Gabriel Barbosa pe pagina sa de Twitter Dupa ultimul meci disputat de Flamengo, Jorge Jesus a vorbit despre coronavirus si a dezvaluit ca si-a pierdut un prieten din cauza virusului care a dat intreaga planeta peste cap.Jorge Jesus (65 de ani) e unul dintre cei mai cunoscuti antrenori din lumea fotbalului, pregatindu-le in cariera, printre altele, pe Benfica, Sporting Lisabona si Sporting Braga.La sfarsitul anului trecut, Jorge Jesus a condus-o pe Flamengo pana in finala Campionatului Mondial al Cluburilor, pierduta in prelungiri in fata lui Liverpool.I.G.