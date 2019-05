"Un arbitru a murit dupa ce i s-a facut rau in timpul unui meci"

Ziare.

In imaginile difuzate de televiziunea boliviana se poate vedea cum paramedicii intervin dupa ce Hurtado s-a prabusit pe teren, la scurt timp de la debutul reprizei secunde, arbitrul fiind apoi evacuat pe o targa, avand pe fata o masca de oxigenPresedintele clubului gazda, Fernando Costa, a precizat ca Hurtado a fost transportat de urgenta la un spital din El Alto, oras situat la o altitudine de peste 4.000 m, unde arbitrul a suferit un stop cardiac, incetand din viata.Costa a refuzat sa faca o legatura intre altitudinea foarte mare la care s-a disputat meciul si complicatiile pe care le-a suferit arbitrul.El a precizat, totodata, ca Victor Hugo Hurtado a condus miercurea trecuta meciul dintre echipele The Strongest si Blooming, disputat pe stadionul Hernando Siles din La Paz, aflat la 3.600 m altitudine, iar de atunci a ramas in regiune, in vederea duelului dintre Always Ready si Oriente Petrolero, care a continuat cu alt arbitru la centru, gazdele impunandu-se cu 5-0.