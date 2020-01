Un atacant de 40 de ani a facut istorie in Cupa Angliei si a trimis un meci cu o trupa de Premier League la rejucare (Video)

Ziare.

Rochdale, echipa aflata la retrogradare in liga a 3-a engleza, a facut un egal cu o echipa cunoscuta din Premier League si a trimis aceasta partida la rejucare, asa cum suna regulile din FA Cup.E un meci care a facut parte din turul al treilea al Cupei Angliei, iar calificarea in turul IV se va decide la rejucare, pe St. James Park din Newcastle.A fost 1-1 intre Rochdale si Newcastle, oaspetii marcand prin Almiron in minutul 17, totul in mintea fanilor Newcastle fiind deja rezolvat atunci. In minutul 79 insa, Aaron Wilbraham a egalat pentru Rochdale, Wilbraham fiind un atacant mai mult decat experimentat, de 40 de ani.Acesta i-a luat locul lui Kwnadwo Baah, jucator cu 24 de ani mai tanar, la pauza jocului.Cele doua goluri pot fi urmarite in imagini VIDEO pe acest link Tot sambata, in alte rezultate desfasurate in turul III din Cupa Angliei, Birmingham a trecut de Blackburn cu 2-1, Burnley a invins Peterborough cu 4-2, iar Hull City a invins in deplasarea din Rotherham, scor 3-2.