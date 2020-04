Un campionat de fotbal a fost suspendat desi in tara respectiva nu sunt declarate cazuri de coronavirus

Ziare.

Tadjikistan este tara care a anuntat ca isi suspenda jocurile pana pe 10 mai, ca masura preventiva, din cauza acestei pandemii distructive, care a afectat aproximativ 3 milioane de oameni in intreaga planeta.Campionatul din tara asiatica, fosta Republica Socialista Sovietica, era unul dintre putinele de pe glob in care se mai disputau partide, alaturi de Taiwan, Belarus, Nicaragua sau Turkmenistan.Doar primele 3 etape din noul sezon in curs au avut loc pana acum in Tadjikistan.De asemenea autoritatile au anuntat si incetarea cursurilor in scoli, incepand de luni.Duminica mai au loc ultimele partide din etapa numarul 3, partide care vor avea loc de asemenea cu portile inchise.