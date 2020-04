Un campionat de top din Europa a fost anulat din cauza coronavirusului - oficial

Ziare.

Drept urmare, titlul de campioana nu va fi acordat, nicio echipa nu va retrograda si niciuna nu va promova!Hotararea vine dupa ce autoritatile batave au interzis toate evenimentele majore pana la 1 septembrie.Echipele vor merge in sezonul urmator al cupelor europene in functie de locurile pe care le ocupau la momentul intreruperii campionatului:Ajax Amsterdam si AZ Alkmaar in Liga Campionilor;Feyenoord, PSV Eindhoven si Willem II in Europa League.8 etape mai erau de disputat din Eredivisie 2019/2020.I.G.