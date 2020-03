Un campionat de top din Europa, suspendat pe termen nedifinit

Ziare.

com

"Sunt suspendate competitiile profesioniste de fotbal pana cand autoritatile competente ale Guvernului Spaniei si ale Administratiei generale a statului considera ca se pot relua evenimentele sportive fara a reprezenta un pericol pentru sanatatea publica", se arata in comunicatul celor doua organisme ale fotbalului iberic.Comisia de monitorizare se va intruni din nou pe 25 martie, data pana cand fusese suspendat initial campionatul spaniol, pentru o noua valorizare a situatiei provocata de pandemia de coronavirus si de a decide ce se intampla cu competitiile.Guvernul spaniol a solicitat parlamentului sa aprobe prelungirea cu doua saptamani a masurilor stricte de izolare, pana la data de 11 aprilie, pentru a lupta impotriva epidemiei care a cauzat deja 1.720 de decese. In acest context, RFEF si La Liga au decis sa nu fixeze o data de reluarea a campionatului si sa astepte unda verde de la autoritati inainte de luarea unei decizii."Atat RFEF cat si LaLiga doresc sa isi arate cea mai mare recunostinta publica fata de toti cei care isi face cele mai mari eforturi pentru a oferi servicii esentiale spaniolilor si dorim sa pastram o amintire vie celor care au murit si sa oferim o imbratisare calda din lumea fotbalului pentru toate familiile care isi pierd persoanele dragi", se arata in comunicatul comun al celor doua foruri.