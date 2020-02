Un club de fotbal din Ungaria si-a suspendat antrenorul doar pentru ca este italian

Ziare.

com

Maghiarii au anuntat ca au luat aceasta decizie pentru ca Sannino este din Italia, tara care s-a confruntat cu mai multe cazuri de coronavirus in ultimele zile."Schimbarea lui Giuseppe Sannino si a secundului sau Alessandro Recenti este necesara deoarece cei doi ar fi putut intra in contact cu oameni care traiesc in zone afectate de coronavirus.Honved este dornica sa limiteze raspandirea epidemiei. Ca o masura de precautie, conducerea clubului a decis sa numeasca un inlocuitor temporar", a anuntat clubul maghiar intr-un comunicat de presa.In locul lui Sannino a fost instalat ca antrenor interimar maghiarul Istvan Pisont.In varsta de 62 de ani, Sannino a antrenat in cariera numeroase echipe din Italia, dar si Watford si Levadiakos.C.S.