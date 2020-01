Un cunoscut fotbalist roman a intrat in politica

Ziare.

Fostul jucatorul al lui Dinamo s-a inscris in ALDE si a fost prezentat in functia de vicepresedinte al Organizatiei Municipale Botosani."Sunt pentru prima data in politica. Am mai avut discutii, dar Lucian Bortofina m-a convins", a spus Acsinte la conferinta de presa, cu referire la presedintele ALDE Botosani.Chiar daca a intrat in politica, Acsinte spune ca nu se gandeste la retragerea din fotbal.Fundasul stanga s-a despartit de Hermannstadt, este liber de contract, iar acum isi cauta o noua echipa.El la inceput fotbalul la Botosani, iar in 2009 s-a transferat la Dinamo S-a intors la Botosani, unde a avut evolutii foarte bune si a prins un transfer la Pandurii. A mai jucat la FC Voluntari, dar fara rezultatele dorite.C.S.