Un egiptean a doborat recordul pentru cel mai in varsta marcator din istoria fotbalului

Egipteanul in varsta de 75 de ani a debutat cu gol la echipa October 6, care evolueaza in a treia divizie din Egipt.Acesta a marcat din penalti in meciul cu Genius, incheiat la egalitate, scor 1-1, scrie BBC Sport.Pentru ca recordul sa-i fie omologat, Ezzeldin Bahader trebuie sa joace doua meciuri complete."E foarte pentru Egipt sa aiba pe cineva in Cartea Recordurilor si pentru noi ca-l avem la echipa", a spus antrenorul lui October 6, Ahmed Abdel Ghany.A fost primul meci de fotbal ofical pentru Ezzeldin Bahader.Bahader a jucat fotbal la nivel de amatori, fiind inginer de profesie.I.G.