Un fost campion al Romaniei, blocat la Kisvarda, descrie situatia din Ungaria

Clubul maghiar a luat decizia ca jucatorii sa ramana in zona, pana la rezolvarea situatiei, campionatul OTP Bank Liga intrerupandu-se in 14 martie.Cele traite in aproximativ trei saptamani sunt povestite sincer de goalkeeper-ul lansat in fotbal de Unirea Alba Iulia pentru site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal "Sunt momente grele, intrucat trebuie sa stam izolati. Mesajul meu pentru romani este acela de a respecta restrictiile impuse de autoritati, doar asa putem scapa mai repede de acest virus. Impactul social este asemanator in toata lumea si fiecare stat incearca sa ajute populatia, in functie de posibilitati", explica portarul ce a mai evoluat in tara la Rapid Bucuresti, Gloria Buzau, FC Brasov, CFR Cluj, ACS Sirineasa si FC Voluntari."In aceasta perioada complicata, locuitorii respecta restrictiile dure impuse de autoritati. Sunt tot mai putine persoane pe strazi, cele care ies din casa folosesc masti si manusi pentru a se proteja. Exista in magazinele alimentare programe diferite, cu varstnicii ce au o perioada de timp alucata pentru a se aproviziona (9.00-12.00), insa nu esti servit daca nu te incadrezi in respectiva categorie de varsta careia ii este destinat intervalul orar. In plus, exigenta autoritatilor se indreapta si spre verificare 'la sange' a documentelor, dar si a distantelor intre domiciliu si magazine", povesteste goalkeeperul roman, care a castigat titlul alaturi de CFR Cluj in 2012.Mihai Minca joaca la Kisvarda din vara lui 2018.Kisvarda este o localitate mica, aproximativ 16.000 de locuitori, situata in nord-estul tarii vecine, aproape de Slovacia si Ucraina.Conform Worldometers, Ungaria a inregistrat pana acum 733 de cazuri de Covid-19, soldate cu 34 de decese.