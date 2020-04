Un fost component al Generatiei de Aur, aflat in plina zona de focar in Tarile de Jos, povesteste lupta dusa de olandezi cu COVID-19

Ziare.

La 47 de ani, Stanga e in prezent antrenor al echipei feminine de la PSV Eindhoven, echipa unde a evoluat intr-o buna perioada a carierei sale. Olanda se afla pe locul 8 intr-un clasament al deceselor provocate de coronavirus, cu aproape 1.500 de morti, de 11 ori mai multi decat in Romania."Dar nu e panica deloc, ci doar disciplina si speranta", a inceput sa povesteasca Stanga, fost campion cu PSV, stabilit de peste 2 decenii in Tarile de Jos. Fostul component al Generatiei de Aur e secundul echipei feminine de la Eindhoven si a stat de vorba cu cotidianul Gazeta Sporturilor despre ceea ce se intampla acum in Olanda:"Eu stau in zona de focar a Olandei, Eindhoven - Tillburg - Breda, dar nu sunt restrictii foarte mari, fiindca oamenii sunt constienti de ceea ce trebuie sa faca si ce nu. Pot spune ca populatia gestioneaza relativ bine situatia. Sunt deschise doar magazinele alimentare de cartier. Iar oamenii au obligativitatea de a se misca in interior cu carucioare, pe care le tin in fata, ca sa pastreze distanta unul de celalalt.Oamenii sunt educati, iar batranii au fost pusi in tema cu ceea ce risca. Lumea nu e aiurita, stie ca trebuie sa se pazeasca. Cei cu probleme respiratorii au avut probleme. Vazui ca la Bucuresti iesi lumea la gratare cand dadu soarele. La noi, oamenii au voie in parcuri, doar sa nu stai mai mult de doua persoane. Te poti plimba cu bicicleta, faci tura si-apoi fuga acasa!, nu se strang cate 5 la table in parc", a vorbit Stanga, fostul jucator emblematic al Craiovei.Ovidiu mai spune ca a discutat acolo si cu multi medici, deopotriva romani si olandezi, care i-au spus ca mai devreme sau mai tarziu toata lumea va contracta acest virus: "Nimeni nu va scapa fara sa ia virusul asta, mai devreme sau mai tarziu! Li s-a spus ca mai bine sa-l ia acum, sa scape repede, ca apoi sa devina imuni. Nici nu stiu ce sa mai cred, pe cuvant! Aici, li s-a transmis pacientilor ca vor fi luati la spital doar cei cu probleme grave. In rest, pot trata coronavirusul si acasa. Daca sunt situatii foarte, foarte nasoale, atunci ne sunati! Cei de la spital trimit medicii la domiciliu, ii testeaza pe cei cu probleme, apoi se decide ce si cum".In Olanda erau inregistrate pana vineri seara 14.697 de cazuri de coronavirus, cu 1.339 de decese, cu 166 mai multe decat in ziua de joi. Au fost de asemenea si 250 de vindecari.Tarile de Jos si-au suspendat campionatul pana pe 1 iunie, un campionat in care evolueaza si Razvan Marin pentru Ajax. Vecinii lor belgienii au anuntat ca in tara lor campionatul a fost suspendat definitiv si ca ierarhia care era stabilita la momentul intreruperii sezonului a ramas cea finala, cu Club Brugge campioana.De asemenea, tot in Olanda s-a anuntat anularea examenelor centrale de final de studii, echivalentul Bacalaureatului de la noi, dar si anularea Eurovision Song Contest, care trebuia sa aiba loc in luna mai la Rotterdam.Stanga are 24 de selectii la nationala Romaniei, stranse intre 1993 si 1998.