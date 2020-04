Un fost fotbalist a ajuns unul dintre cei mai periculosi infractori din Suedia

Ziare.

El s-a retras din fotbal in urma cu 3 ani si a inceput comita infractiuni, fiind liderul gastii Spring Village, pe care politia din Stockholm a descris-o ca fiind una dintre cele mai periculoase din capitala Suediei."Am citit ca m-au pus pe asceasta lista, dar mi se pare ca exagereaza", a spus Jurkovici, potrivit Expressen El a fost arestat de trei ori pana acum si a fost si suspect intr-o tentativa de omor ce a avut loc in noiembrie 2019. Atunci a fost insa eliberat din cauza lipsei de probe.Acum a fost arestat din nou, dar spune ca politia nu are nicio proba impotriva sa."Nu am facut nimic, n-au de ce sa se agate. Daca vor sa ma duca iar 2-3 luni in centrul de detentie si sa vorbeasca cu mine, sa faca asta. Am mai fost in inchisoare si inainte. Dar mi se pare ca nu e necesar", a adaugat fostul fotbalist.El a fost arestat prima data in noiembrie 2017, dupa ce a comis mai multe jafuri armate impreuna cu prietenii sai.In iunie 2019, a fost condamnat pentru spalare de bani la cinci ani de inchisoare.Acum se afla intr-o inchisoare de langa Vasteras dupa ce a fost implicat intr-o bataie.C.S.