Un fost fotbalist de la Arsenal, indignat de lucrurile gasite in Romania: Credeti-ma, a fost un cosmar

Ziare.

com

Considerat candva un mare talent, fundasul Daniel Boateng a ajuns in 2019 in liga a doua din Romania, la Aerostar Bacau.Spune insa ca aceasta a fost cea mai proasta experienta pe care a putut-o trai in intreaga cariera, fiind complet nemultumit de conditiile gasite."Credeti-ma, in Romania a fost un cosmar! A fost teribil. Aveam colegi care vorbeau frumos despre Romania, dar a fost un risc ce s-a dovedit nejustificat pe care mi l-am asumat.Am ajuns intr-un mic oras si, fara gluma, ne antrenam intr-o baza militara. Iarba pe care oamenii o aveau in gradinile lor era mai buna decat cea pe care ne antrenam noi", a afirmat Daniel Boateng, potrivit Online Gooner Daniel Boateng a ajuns la Aerostar Bacau pe 20 februarie 2019, dar a parasit echipa dupa scurt timp.Fundasul englez a fost crescut de Arsenal Londra, insa nu a reusit sa se impuna in Anglia si apoi a mai jucat doar la echipe mici precum Sodertalje, Airdrieonians, Rakow Czestochowa si Olmpia Grudiadz.C.S.