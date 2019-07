Un fost fotbalist de la Dinamo si Rapid a pierdut toti banii castigati in cariera: Acum lucreaza pe santier in Anglia

Ziare.

com

Fost jucator respectabil la nivelul primei ligi, Buta spune ca a ramas fara toti banii din cauza unor afaceri proaste.In aceste conditii, el a fost nevoit sa plece din tara si s-a angajat pe un santier din Anglia."Am pierdut tot ce am avut dupa ce m-am lasat de fotbal. Nu este o munca fizica grea. Nu ma dau in laturi, oricum, dar nu am fost obisnuit niciodata pentru ca singurul lucru pe care l-am facut a fost fotbalul. M-am acomodat. Este un pic greu din cauza programului de la 8 dimineata la 6 seara. Dar mi-am intrat in ritm", a spus Buta pentru Ziarul Romanesc Cornel Buta a castigat titlul in Liga 1 cu Dinamo si Rapid . El a mai evoluat in cariera pentru FC Brasov FC National, Volyn Lutsk, Pandurii si Poli Iasi Buta are si o selectie in echipa nationala a Romaniei.C.S.