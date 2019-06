Un fost fotbalist important de la FC Porto si Sevilla a fost diagnosticat cu cancer

Ziare.

Miguel Layun, in varsta de 30 de ani, a dezvaluit faptul ca a fost diagnosticat cu cancer, iar anuntul l-a facut pe pagina sa de socializare Twitter . Din fericire pentru fotbalistul mexican, acesta tocmai a fost operat, iar tumoarea a fost si extirpata in proportie de 100 la suta.Din acest motiv, el nu a putut participa alaturi de tara sa, Mexic, la competitia Gold Cup, care se va tine in aceasta vara."Doresc sa le multumesc doctorilor care au stat alaturi de mine inca de la primirea diagnosticului si care m-au operat si au dus tratamentul chirurgical pana la un succes total. Ii multumesc lui Dumnezeu ca imi mai permite sa mai raman pe pamant si multumesc si tuturor celor care mi-au dat mesaje de incurajare", nota pe Twitter jucatorul mexican.Acesta a decis si sa ii ajute pe cei care, din ratiuni financiare, nu pot face un control medical din timp, pentru a depista in faze incipiente, o maladie necrutatoare de acest tip.Layun a evoluat in Spania pentru Sevilla si Villarreal , bifand si alte nume in CV-ul sau precum FC Porto, Watford sau Atalanta. El are si 71 de selectii pentru nationala Mexicului.D.A.