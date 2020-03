Un fost fotbalist la Olimpia Satu Mare a murit din cauza coronavirusului in Spania

Ziare.

Fostul jucator al celor de la Olimpia Satu Mare Avram Goia s-a stins din viata in Spania (la 61 de ani), dupa infectarea cu coronavirus, iar aceasta informatie a aparut pe site-ul oficial al celor de la Olimpia Satu Mare:"Cu surprindere si tristete am aflat despre trecerea in nefiinta a fostului atacant al Olimpiei Satu Mare din perioada anilor '80, Avram Goia.Din informatiile pe care le avem, cauza decesului este virusul care ne tine in case, COVID-19.Transmitem familiei indoliate sincere condoleante din partea clubului si a suporterilor Olimpiei Satu Mare", se arata in comunicatul de presa al Olimpiei In tara noastra au murit 40 de persoane in urma infectarii cu coronavirus, ultima persoana fiind o tanara de 27 de ani din Botosani, care a murit la Spitalul de boli infectioase din Iasi.Avram Goia s-a nascut in 1959 si a evoluat in tricoul Olimpiei Satu Mare in sezonul 1978/1979, in chiar prima liga a Romaniei, unde a bifat 6 partide. Fostul fotbalist roman locuia in Spania de mai multi ani.In Spania au murit din cauza coronavirus in ultimele 24 de ore 834 de persoane.D.A.