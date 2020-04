Un fost fotbalist roman a murit rapus de coronavirus la 49 de ani

Ziare.

com

El avea deja probleme de sanatate si facea dializa, conform Redesteptarea Valentin Podean ar fi luat noul coronavirus de la o asistenta medicala de la centrul unde facea dializa.El este al doilea fost fotbalist roman care a murit din cauza coronavirusului, dupa Avram Goia, decedat in Spania.Valentin Podean a evoluat in cariera pentru echipe din Lugoj, dar a fost si in lotul lui Poli Timisoara in sezonul in care aceasta echipa a jucat contra lui Real Madrid , in 1992.Dupa retragerea din activitate a devenit antrenor pentru echipe din Timis.C.S.