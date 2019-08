Un fost fotbalist roman, gasit mort in Germania

Ziare.

Sinuciderea e prima ipoteza a anchetatorilor, anunta Gazeta Sporturilor Marius Todericiu avea 49 de ani si locuia in Germania de aproape trei decenii.A fost junior la Tricolorul Brasov, fiind portar al lotului UEFA 1988, debutand apoi in Divizia A pentru FC Brasov.A plecat in Germania, unde a evoluat pentru formatiile Kickers Offenbach, 1. FC Schweinfurt 05, FSV Salmrohr, SC Weismain, 1. FC Schweinfurt 05, TSV Crailsheim si SV Waldhof Mannheim.In sezonul 2000-2001 a evoluat pentru trupa israeliana Hapoel Ironi Rishon Le'Zion FC.