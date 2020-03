Un fost fotbalist roman si-a transformat hotelul in centru de carantina: Un suspect de coronavirus a cerut doar carne de vita si somon

Ziare.

In acest moment, in hotelul lui Razvan Rat se afla deja 27 de persoane."Razvan si-a dat acordul, pur si simplu a dorit sa intinda o mana acestor oameni, care au stat, din cate spun, in carantina si acolo. Vorbim cu ei prin usa, nu avem contact direct. Angajatii nostri au echipamente de protectie, gunoiul este preluat de catre o firma specializata, il colectam separat, firma vine de doua ori pe saptamana", a spus Ion Rat, tatal fotbalistului, pentru Adevarul El a mentionat ca unul dintre cei cazati aici a dorit sa manance doar carne de vita si somon."Ne-a facut o lista, ca nu mananca el carne de porc, mazare, fasole si alte cateva alimente, dar ca vrea carne de vita, somon... Le-as spune mofturi, evident ca nu-i putem asigura asa ceva", a adaugat Ion Rat.Statul deconteaza 230 de lei pentru fiecare noapte de cazare si 70 de lei pentru mancarea zilnica.C.S.