Un fost international roman, inchis in Spania: "Si-au batut joc de mine. M-au tinut in parnaie ca pe un caine!"

E povestea lui Iulian Chirita, care sustine, insa, ca este nevinovat.Liberat conditionat dupa ce a petrecut un an si 9 luni la inchisoare, in perioada 2015-2017, Chirita a pierdut tot."Un an si 9 luni, fara sa am nici cea mai mica vina! E o perioada la care nu vreau sa ma mai gandesc. Daca as putea face un miracol sa sterg pur si simplu din viata mea acesti doi ani, ar fi nemaipomenit! Din pacate, e imposibil. Am pierdut tot si acum, si cand am venit prima data din Romania, in 2007, dar n-am ce sa fac", a spus Chirita intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor Jucatorul cu peste 100 de prezente in tricoul Rapidului lanseaza un atac dur la adresa autoritatilor spaniole."Autoritatile spaniole si-au batut joc de mine! M-au tinut ca pe un caine la parnaie. M-au luat pe sus pe mine si inca 30 de persoane, iar eu am picat la mijloc doar pentru ca tu, procuror, vrei sa ridici cat mai multi, la gramada, ca sa demonstrezi ce eficient esti", a tunat sportivul nascut la Targoviste in urma cu 52 de ani."Avocatul a incercat luni in sir sa vada dosarul, dar numai dupa ce am petrecut aproape un an dupa gratii a putut sa lectureze actele ca sa formuleze apararea. Eu il tot sunam in disperare, iar el nu avea, pur si simplu, ce sa faca! Nu stiu cum mai e in Romania, dar in Spania e jale mare cu justitia. Nu mai exista judecata. Nu se mai preocupa decat la oamenii importanti ori daca sunt crime sau violuri", a continuat acesta.Chrita a fost inchis pe motiv ca ar face parte dintr-o retea mafiota de carduri, dar afirma ca n-a avut nicio implicare."Au zis ca as fi fost implicat intr-o retea mafiota cu carduri. N-aveam insa nicio treaba! Eu ma ocupam de restaurantul meu situat in apropiere de Barcelona, iar oamenii mancau la mine. Treaba lor ce faceau in rest, nu ma interesa. Nici n-am folosit POS pentru plati. La mine se achita numai cash. M-am trezit insa dintr-odata cu Politia pe cap si m-au bagat in aceeasi oala cu ceilalti. N-am inteles de ce! Ca sa calci pe bec, trebuie ori sa te gaseasca cu vreo masinarie de falsificat carduri, ori sa furi cu tarjeta. Eu n-am facut niciuna din astea", a precizat Chirita, care a stat dupa gratii la Barcelona, iar apoi a fost mutat la Madrid.1985-1988 CS Targoviste1988-1990 Flacara Mioveni1990-1992 FC Brasov1992-1996 Rapid1996 FC Brasov1996-1998 Dinamo1998 FC Arges1998-1999 Chindia TargovisteIn nationala Romaniei a strans trei selectii, in perioada 1994-1999.