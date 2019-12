Un fost jucator al lui FCSB traverseaza o perioada dificila in Italia

Ziare.

com

Formatia aflata pe locul 15 in clasamentul din Serie A l-a achizitionat din postura de jucator liber de contract pe fundasul italian Giulio Donati, pe care l-a inscris pe lista de 25 de jucatori eligibili pentru campionatul italian in locul aparatorului roman!Astfel, Romario Benzar, care a jucat doar 97 de minute in acest sezon, va fi cedat in aceasta iarna."Am preferat sa anticipam si sa avem mai mult timp la dispozitie pentru a-l putea ceda pe Benzar", a anuntat directorul sportiv al lui Lecce, Mauro Meluso.Romario Benzar a fost transferat de Lecce de la FCSB in vara, in schimbul a doua milioane de euro.Jucatorul roman in varsta de 27 de ani n-a reusit, insa, sa se impuna la Lecce, unde a fost folosit doar in trei meciuri din Serie A, ultima oara in luna septembrie.I.G.