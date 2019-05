Un fost jucator al lui Real Madrid, capul unei retele ce aranja meciuri!

Ziare.

Capul retelei ar fi fostul jucator al lui Real Madrid, Raul Bravo.Pe langa acesta, au mai fost arestati Borja Fernandez, de la Valladolid, Carlos Aranda, care a trecut pe la mai multe echipe din Primera Division, Samu Saiz, de la Getafe, si Inigo Lopez, in prezent la Deportivo La Coruna.De asemenea, a fost retinut si presedintele lui Huesca, Agustin Lasaosa, anunta Servimedia.Surse din politie au dezvaluit pentru agentia EFE ca operatiunea isi propune sa demaste o retea de pariuri ilegale.Printre acuzatiile care li se aduc celor retinuti astazi sunt coruptie si spalare de bani.Raul Bravo, retras in urma cu doi ani, a evoluat pentru echipa mare a lui Real Madrid in perioada 2001-2007. In nationala Spaniei a stras 14 selectii.I.G.