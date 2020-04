Un fost jucator roman recomanda oamenilor sa iasa din case: "Probabil ca se doreste aceasta panica"

Ziare.

Fostul jucator roman, in prezent presedinte al clubului FC U Craiova, e convins ca, de pe urma acestei situatii, cineva are de castigat."Daca spui ceva, intri in zona conspiratiei si ajungi persona non-grata. Nu se poate sa nu castige cineva material de pe urma acestei panici mondiale. Daca nu terminam cu aceasta prosteala... noi suntem prostiti. Spiritul de turma primeaza in Romania. Nicaieri nu e ca la noi, nicaieri nu e panica asta. In Praga, lumea e pe strazi. Am vorbit azi in Germania, oamenii pot iesi fara declaratie oriunde si oricand. Lumea poate sa circule pe strada. Sunt unele declaratii de doi lei, prost concepute si prost gandite", a spus Marcel Puscas la Radio Sport 1, potrivit Fanatik "Statul olandez incurajeaza oamenii sa se imbolnaveasca de COVID-19. Doar asa poti sa-ti maresti imunitatea. Daca vei capata acest virus, vei deveni mai rezistent. Oamenii care mor de aceasta boala sunt deja bolnavi. Ca vine sau nu vine acest virus, ei tot vor muri. Nu inteleg de unde atata panica, probabil ca se doreste aceasta panica", a continuat acesta.Fostul candidat la sefia FRF le recomanda chiar oamenilor sa nu respecte restrictiile impuse de autoritati!"Eu incurajez lumea sa iasa. Nu poti sa stai sa tampesti in casa. A murit Paul Goma, dar el avea deja probleme cu plamanii. A murit Lorenzo Sans, fostul presedinte de la Real Madrid, dar si el era bolnav. Anual, mor in lume jumatate de milion de oameni din cauza gripei sezoniere. Recomand tuturor sportivilor sa iasa din casa", a conchis Puscas!In cariera sa de jucator, Marcel Puscas a evoluat pentru Steaua Bucuresti, Rapid Bucuresti, CS Targoviste si Steaua Mizil.Dupa ce a atarnat ghetele-n cui, Puscas a fost antrenor, presedinte de club, inclusiv la Steaua, impresar si oficial FRF.Cu toate acestea, peste 1,2 milioane de cazuri de coronavirus au fost raportate in lume, cu mai mult de 66 de mii de decese inregistrate pana la aceasta ora.