Un fost mare fotbalist are coronavirus: Anuntul facut de BBC

Kahlenberg a contractat virusul la Amsterdam saptamana trecuta si s-a intors in Danemarca pentru a urmari meciul dintre Brdonby si Lyngby.El s-a intalnit in ultima perioada cu mai multi oameni din fotbal, astfel ca gruparea daneza Brondy a bagat in carantina 13 persoane, inclusiv patru jucatori , conform BBC Dintre cei patru jucatori, fundasul Joel Kabongo este la izolare completa, dupa ce a dat mana cu Kahlenberg.In plus, un membru din staff-ul clubului Ajax Amsterdam , a fost pus in carantina.Kahlenberg a disputat 47 de meciuri in nationala Danemarcei, intre 2003 si 2014.El a evoluat in cariera pentru formatiile Brondby, Auxerre , VfL Wolfsubrg si Evian.C.S.